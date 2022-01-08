Максим Максимов оценил выступление сборной России в смешанной эстафете

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов оценил выступление подопечных в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова заняли пятое место.
«Сегодня ветровая обстановка позволяла работать ритмично, не было никаких порывов. Команда в целом справилась. Не повезло немного Валерии Васнецовой, можно было побиться за третье место, но конкуренты были серьёзнее. Сегодня было мало допов, но наши конкуренты были сильнее ногами.
Сегодня у всех бежали практически максимальные составы. Ребята справились, они молодцы. И тот же Поварницын, который бежал с Йоханнесом Бё. Это тяжело, Бё всё-таки лидер ногами. Но Александр справился, достал один доп — это здорово. Если Александр смог сегодня, как он говорит, продержаться за Йоханнесом Бё и отстрелять достаточно достойно — он молодец.
Валерия сегодня получила громадный опыт. У неё достаточно сильный этап был, и она его достойно провела. Да, где-то что-то не получилось. Но в следующий раз она уже будет готова не доставать допы.
Каждый спортсмен готовится и стремится попасть на Кубок мира, и Максиму Цветкову выпала удача бежать все три гонки. Я думаю, что он соскучился по Кубку мира и с удовольствием будет выходить на все гонки, вне зависимости, тяжело это или легко. В эстафете он провёл свой этап достойно», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».
- 8 января 2022
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