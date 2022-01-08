Тренер сборной России оценил ветровую обстановку перед стартом сингл-микста

Тренер сборной России по стрельбе Максим Максимов оценил ветровую обстановку перед стартом сингл-микста, где от России выступят Антон Бабиков и Кристина Резцова.
«В смешанной эстафете был лёгкий ветер, а сейчас он усиливается. Думаю, внесёт некоторые коррективы в самой гонке. Здесь от стрельбы зависит практически всё. Как правило, это быстрая и ритмичная стрельба, если придёт порывистый ветер, она станет ещё интереснее. Антону никаких установок не нужно давать, мы поговорили с ним об этом вчера вечером. У него минимум три тактики в голове, как это вести. Имеем большие надежды именно на Антона. Устроит только победа? Нет, хотелось бы, чтобы была борьба, чтобы зажгли все до последнего. Как будет, так будет», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».
- 8 января 2022
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