Максимов: у Латыпова отличное самочувствие, но он грустит

Тренер сборной России по стрельбе Максим Максимов рассказал о состоянии подопечного Эдуарда Латыпова.

27-летний Латыпов заразился коронавирусом 6 января, перед стартом пятого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). После заражения Латыпова изолировали от сборной России по биатлону. Болезнь, согласно сообщениям представителей сборной России, у спортсмена протекает бессимптомно.

«Как самочувствие у Латыпова? Отлично, но он грустит. У него есть уникальная возможность поработать именно с винтовкой, он сидит дома, она всегда рядышком», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент Латыпов занимает шестую строчку в общем зачёте Кубка мира, в его активе 336 очков. Это лучший результат среди россиян в тотале.