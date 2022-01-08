Максимов: у Латыпова отличное самочувствие, но он грустит
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Тренер сборной России по стрельбе Максим Максимов рассказал о состоянии подопечного Эдуарда Латыпова.
27-летний Латыпов заразился коронавирусом 6 января, перед стартом пятого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). После заражения Латыпова изолировали от сборной России по биатлону. Болезнь, согласно сообщениям представителей сборной России, у спортсмена протекает бессимптомно.
«Как самочувствие у Латыпова? Отлично, но он грустит. У него есть уникальная возможность поработать именно с винтовкой, он сидит дома, она всегда рядышком», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».
На данный момент Латыпов занимает шестую строчку в общем зачёте Кубка мира, в его активе 336 очков. Это лучший результат среди россиян в тотале.
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