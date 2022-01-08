«Получила позитивные эмоции». Казакевич подвела итоги смешанной эстафеты в Оберхофе

Российская биатлонистка Ирина Казакевич подвела итоги смешанной эстафеты в рамках пятого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). Национальная команда России заняла в гонке пятое место.
«Получила сегодня позитивные эмоции. Бежали с ребятам, а это всегда интересно. Чувствуется поддержка, и ты переживаешь за ребят. Я была очень рада пробежать эту гонку.
Чувствуется, что пробежали 7,5 км, а не 6. Фактически девчонки пробежали два спринта. Круг достаточно сложный, и это очень ощутимо.
Завтра будет другой круг, он немного полегче. И гонку преследования мы будем идти в контакте. Где-то можно будет за кем-то поработать. Думаю, мы справимся.
На этой эстафете не было сильного волнения. В прошлом году я волновалась перед смешанной эстафетой. Здесь было какое-то внутреннее спокойствие и радость от того, что ты бежишь эту гонку.
Мы с Лерой Васнецовой смотрели первый круг Цветкова. Потом я решила не смотреть и ушла разминаться, потому что было очень волнительно.
Самый волнительный момент на моём этапе — заключительная стойка. Были допущены ошибки, может, где-то поторопились, потому что почувствовала, что подходят соперники», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».
- 8 января 2022
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