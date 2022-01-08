Максимов: сборной России повезло, мы сделали меньше ошибок, чем другие команды

Тренер сборной России по стрельбе Максим Максимов оценил выступление российских биатлонистов Кристины Резцовой и Антона Бабикова в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Сборная России одержала победу, опередив на финише команды Австрии и Украины.



«Я вообще не приверженец того, чтобы какие-то корректировки вводить во время гонки, чтобы не сбивать спортсменов. Был как раз гандикап в 25 секунд, что позволяло прийти и быстро стрельнуть. На этой гонке были ветряные порывы, но ничего не сказали, и слава богу.

Тут гонка такая интересная, они пробегают два рубежа, потом есть перерыв, можно подойти к ним, скорректировать их. Антон на первой лёжке ввёл корректировки в прицел, но оказалось не так много. На второй этап ветер поменялся. Два обидных промаха, он потом только сориентировался, что ветер поменялся.

У Кристины тоже то порыв, то не порыв. Считаю, Кристине повезло, она стреляла не в сильный ветер, а у австрийки начался небольшой порыв. Я разговаривал с Антоном, он сказал, что хотя бы один рубеж должен пройти хорошо. Этот рубеж на его втором этапе стоя просто выбросил нас на первое место. Он большой молодец, справился с тем, за что мы его ценим.

Привыкли на такой гонке видеть очень ритмичную и быструю стрельбу. Сегодня вмешался ветер. Нам повезло, мы сделали меньше ошибок, чем другие команды. Когда проигрывали 40 секунд, не подумали, что крышка. Мы верим в наших спортсменов до конца», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».