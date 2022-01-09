Виктория Сливко обратилась к болельщикам после 6-го места в спринте на Кубке IBU

Российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала пост «Инстаграме» в связи с первым выступлением на международных стартах в олимпийском сезоне – 2021/2022.
Напомним, Сливко стала шестой (лучший результат среди россиянок) в спринтерской гонке в рамках четвёртого этапа Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Победительницей стала норвежка Рагнхильд Фемстейневик, второе место заняла француженка Жилонн Гигонна, третье – норвежка Юни Арнеклейв.
«2022 год начала с цветов, но я заряжена и на этом не собираюсь останавливаться. Всем спасибо за тёплые слова поддержки, я всё вижу, даже если не отвечаю. Всем сердцем люблю вас, вы у меня самые, самые», — написала Сливко в «Инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Виктории Сливко.
Сегодня, 9 января, в Осрблье пройдут вторые спринтерские гонки. Женщины выйдут на старт в 16:00 мск.
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