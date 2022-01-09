Российский биатлонист Александр Логинов дважды вручную перезаряжал винтовку из-за проблем на третьем огневом рубеже во время гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
На третьей стрельбе Логинов допустил 1 промах. Его лидерский отрыв от второго места сократился с одной минуты до 33 секунд. Перед последней стрельбой ближайшим преследователем Александра является француз Эмильен Жаклен.
Отметим, что в данный момент в Оберхофе идёт сильный снег, есть резкие порывы ветра.
Напомним, сегодня, 9 января, в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) началась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Помимо Логинова, шансы на медали имеют Антон Бабиков, отстающий от лидера на 50 секунд, а также Даниил Серохвостов, уступающий около одной минуты.
- 9 января 2022
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