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Логинов дважды вручную перезаряжал винтовку из-за проблем на третьем огневом рубеже

Логинов дважды вручную перезаряжал винтовку из-за проблем на третьем огневом рубеже
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Российский биатлонист Александр Логинов дважды вручную перезаряжал винтовку из-за проблем на третьем огневом рубеже во время гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

На третьей стрельбе Логинов допустил 1 промах. Его лидерский отрыв от второго места сократился с одной минуты до 33 секунд. Перед последней стрельбой ближайшим преследователем Александра является француз Эмильен Жаклен.

Отметим, что в данный момент в Оберхофе идёт сильный снег, есть резкие порывы ветра.

Напомним, сегодня, 9 января, в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) началась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Помимо Логинова, шансы на медали имеют Антон Бабиков, отстающий от лидера на 50 секунд, а также Даниил Серохвостов, уступающий около одной минуты.

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