Норвежский комментатор: Логинов сам себя погубил

Норвежский комментатор Андреас Стабрун Смит оценил выступление российского биатлониста Александра Логинова в пасьюте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Спортсмен финишировал пятым. Александр лидировал в гонке вплоть до четвёртого огневого рубежа, где допустил 3 неточных выстрела.

«Логинов находится в потрясающей форме. То, что он делает здесь, — это невероятно. Но на последнем огневом рубеже он сам себя погубил», — приводит слова Смита Nettavisen.

Сегодня, 9 января, в Оберхофе (Германия) прошла мужская гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Вторым финишировал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон, третьим – норвежец Тарьей Бё.