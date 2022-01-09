Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Норвежский комментатор: Логинов сам себя погубил

Норвежский комментатор: Логинов сам себя погубил
Комментарии

Норвежский комментатор Андреас Стабрун Смит оценил выступление российского биатлониста Александра Логинова в пасьюте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Спортсмен финишировал пятым. Александр лидировал в гонке вплоть до четвёртого огневого рубежа, где допустил 3 неточных выстрела.

«Логинов находится в потрясающей форме. То, что он делает здесь, — это невероятно. Но на последнем огневом рубеже он сам себя погубил», — приводит слова Смита Nettavisen.

Сегодня, 9 января, в Оберхофе (Германия) прошла мужская гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Вторым финишировал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон, третьим – норвежец Тарьей Бё.

Новость по теме
Общий зачёт Кубка мира по биатлону: Фийон Майе вышел в лидеры, Логинов — 9-й
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022