Фийон Майе высказался о победе в пасьюте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал свою победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Приятные чувства. Получилась очень тяжёлая гонка, у меня было два промаха на первой стрельбе. Совершенно не ожидал, что смогу после этого побороться за победу. Но старался показать свой максимум. Трасса очень медленная из-за падающего снега, и стрелять в таких условиях тоже непросто. Тяжело было выступать. Но я рад победить сегодня», — сказал французский биатлонист после гонки.
Сегодня, 9 января, в Оберхофе (Германия) прошла мужская гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Вторым финишировал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон, третьим – норвежец Тарьей Бё.
- 9 января 2022
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