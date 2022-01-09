«Я уже всё перепробовал». Йоханнес Бё эмоционально высказался о провале в Оберхофе

Олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё эмоционально прокомментировал неудачное выступление в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Бё финишировал 21-м, допустив 5 промахов.

«Это худшие выходные из всех, что у меня были. У меня нет никаких идей, и остаётся лишь надеяться на чудо. Уже всё перепробовал. Конечно, форма меня беспокоит, и было бы глупо это отрицать», — приводит слова младшего Бё Nettavisen.

Победителем пасьюта стал француз Кентен Фийон Майе. Вторым финишировал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон, третьим – норвежец Тарьей Бё. Лучший среди россиян Александр Логинов занял пятое место.

Также сегодня, 9 января, пасьют пробегут женщины. Россию в нём представят Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова. Гонка начнётся в 16:45 мск.