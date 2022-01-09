Необычный победный ритуал Фийона Майе и борьба норвежцев на финише пасьюта в Оберхофе

В Оберхофе (Германия) прошла мужская гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе. Вторым финишировал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон, третьим — норвежец Тарьей Бё.
Старший Бё на финише разобрался с соотечественником Стурлой Холм Легрейдом и россиянином Александром Логиновым.
Напомним, стартовый лист пасьюта формировался по итогам спринта, который ранее выиграл Логинов. Александр уверенно лидировал в гонке преследования вплоть до четвёртого огневого рубежа, где допустил 3 неточных выстрела.
Публикация доступна в «твиттере» BMW IBU World Cup. Права на видео принадлежат IBU.
Также сегодня, 9 января, пасьют пробегут женщины. Россию в нём представят: Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова. Гонка начнётся в 16:45 мск.
- 9 января 2022
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