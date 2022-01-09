Фийон Майе: я видел Латыпова в день его положительного теста, и он был в полном порядке

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе высказался о положительном тесте на коронавирус, обнаруженном у россиянина Эдуарда Латыпова.

«Может, и лучше, что Латыпов сейчас заболел, а не через две недели. Тогда с Пекином точно можно было бы попрощаться. А так есть шанс восстановиться и выступить. Но вообще, в голове не укладывается. Я видел Эдуарда в день его положительного теста на тренировке, и он был в полном порядке», — сказал Фийон Майе в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что союзу биатлонистов России удалось договориться о внеочередном выезде из Германии трёх членов национальной команды, оказавшихся на карантине в этой стране – кандидата в олимпийскую сборную России Эдуарда Латыпова, массажиста Романа Никитина и биохимика Александра Кузнецова. Всем троим разрешено покинуть Германию до окончания срока их карантина – это может произойти уже в понедельник, 10 января.