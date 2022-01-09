«Можно, конечно, начинать плакать, но…» Тарьей Бё — о коронавирусе Эдуарда Латыпова

Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежец Тарьей Бё высказался о положительном результате теста на коронавирус у россиянина Эдуарда Латыпова.

27-летний Латыпов заразился коронавирусом 6 января, перед стартом пятого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). После заражения Латыпова изолировали от сборной России по биатлону. Болезнь, согласно сообщениям представителей сборной России, у спортсмена протекает бессимптомно.

«Можно, конечно, начинать плакать оттого, что произошло, но надо искать во всём плюсы. Было бы гораздо хуже, если бы это приключилось с Эдуардом на две недели позже. Давайте считать, что ему хоть немного повезло и судьба дала ему шанс вернуться и выступить на Олимпиаде. Всегда говорится, что на Олимпиаду лучше приехать в лучшей форме, но сейчас мы понимаем, что там нужно просто стартовать», — сказал старший Бё в эфире «Матч ТВ».