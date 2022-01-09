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Куклина прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка IBU

Куклина прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка IBU
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Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала успешное выступление в спринте на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Куклина не допустила ни одного промаха и преодолела дистанцию за 20 минут 24 секунды. Серебро завоевала норвежка Рагнхильд Фемстейневик, бронзу – ещё одна россиянка Виктория Сливко.

«Я очень рада, потому что моя форма не была хорошей в этом сезоне. Похоже, что сейчас она становится лучше и лучше каждый день. У меня были проблемы со стрельбой в этом году. Но наконец я сумела показать хорошие результаты. И я действительно счастлива», — приводит слова Куклиной пресс-служба IBU.

Отметим, что в начале сезона Куклина выступала за сборную России на Кубке мира. Но затем из-за неудачных результатов она потеряла место в команде.

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