Муж Куклиной — Ларисе: тебе когда последний раз звонил твой тренер? Не смеши

Михаил Куклин, муж и личный тренер российской биатлонистки Ларисы Куклиной, прокомментировал пост супруги в «Инстаграме» после её победы в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье. Спортсменка написала: «Как мне сказал написать под этим постом Михаил Куклин, не стала писать, а то чую, злопыхателей разорвёт окончательно. Просто скажу спасибо каждому, всех обняла. У нас лучшая команда, лучшие тренеры, лучшая сервис бригада. Спасибо».
Михаил в комментарии обратился к супруге: «Тебе когда последний раз звонил твой тренер? Не смеши! (Я если что «муж-тренер»)».
Лариса не выполнила критерии для попадания на январские этапы Кубка мира. Критерии отбора были следующими: к концу декабря находиться в топ-30 общего зачёта или дважды финишировать в топ-20 личных гонок. В текущем сезоне Кубка мира Лариса не поднималась выше 28-го места.
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