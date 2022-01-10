Владимир Драчёв — Динаре Алимбековой: очень рад, что прорвало!

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв и финская биатлонистка Мари Эдер прокомментировали пост представительницы Беларуси Динары Алимбековой, которая завоевала бронзу в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

По окончании соревнований белорусская биатлонистка написала в своём «инстаграме»: «Юхуууу! Сегодняшняя медаль посвящается всем тем, кто переживал за мои четвёртые места! А я очень довольна качественной работе, тем более в Оберхофе. Благодарю всех за поздравления! Увидимся в Рупольдинге на моей сотой гонке Кубка мира».

Драчёв в комментарии обратился к Динаре: «Поздравляю тебя! Очень рад, что прорвало! Теперь только медали в каждой гонке». Эдер опубликовала эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Динары Алимбековой