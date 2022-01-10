Тарьей Бё: пролистайте фото, чтобы узнать, жив ли я

Олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, обладатель Кубка мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё опубликовал пост в своём «инстаграме» после завершения гонки преследования на этапе в Оберхофе (Германия). Он завоевал бронзу, на 0,1 секунды опередив соотечественника Стурлу Холма Легрейда.

«Пролистайте фото, чтобы узнать, жив ли я», — написал Бё.

Пост доступен в «инстаграме» Тарьея Бё.

Победителем гонки преследования стал француз Кентен Фийон Майе. Серебро досталось представителю Швеции Себастиану Самуэльссону. Россиянин Александр Логинов, лидировавший до четвёртого огневого рубежа, финишировал пятым.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 461.

2. Эмильен Жаклен (Франция) — 449.

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 425.

4. Тарьей Бё (Норвегия) — 404.

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 378.