«Да ты ж моя долгожданная». Виктория Сливко сфотографировалась с медалью Кубка IBU

Российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала пост в своём «инстаграме» после завоевания бронзовой медали в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия).
«Да ты ж моя долгожданная», — подписала Сливко фото с медалью.
Пост доступен в «инстаграме» Виктории Сливко.
Биатлон. Кубок IBU. 4-й этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Спринт. Женщины, 7,5 км
1. Лариса Куклина (Россия) — 20.24,1 (0).
2. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) — +2,4 (1).
3. Виктория Сливко (Россия) — +12,3 (0).
27-летняя Сливко — чемпионка Европы 2016 года в сингл-миксте. В Кубке мира она дебютировала на этапе в Рупольдинге 12 января 2017 года в составе эстафетной команды. В личных гонках Кубка мира дебютировала 10 марта того же года в Контиолахти и заняла 58-е место в спринте.
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