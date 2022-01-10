Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Да ты ж моя долгожданная». Виктория Сливко сфотографировалась с медалью Кубка IBU

«Да ты ж моя долгожданная». Виктория Сливко сфотографировалась с медалью Кубка IBU
Комментарии

Российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала пост в своём «инстаграме» после завоевания бронзовой медали в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия).

«Да ты ж моя долгожданная», — подписала Сливко фото с медалью.

Пост доступен в «инстаграме» Виктории Сливко.

Биатлон. Кубок IBU. 4-й этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Спринт. Женщины, 7,5 км
1. Лариса Куклина (Россия) — 20.24,1 (0).
2. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) — +2,4 (1).
3. Виктория Сливко (Россия) — +12,3 (0).

27-летняя Сливко — чемпионка Европы 2016 года в сингл-миксте. В Кубке мира она дебютировала на этапе в Рупольдинге 12 января 2017 года в составе эстафетной команды. В личных гонках Кубка мира дебютировала 10 марта того же года в Контиолахти и заняла 58-е место в спринте.

Новость по теме
«Очень хочу к вам вернуться». Лариса Куклина обратилась к Анне Соле
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022