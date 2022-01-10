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Опубликован окончательный состав сборной Норвегии по биатлону на Олимпийские игры — 2022

Опубликован окончательный состав сборной Норвегии по биатлону на Олимпийские игры — 2022
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Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону определился с окончательным списком участников Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай), которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

К отобравшимся ранее биатлонистам присоединились: Филип Фьельд Андерсен, Сиверт Гутторм Баккен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Эмили Охейм Калькенберг и Каролин Оффигстад Кноттен.

Состав сборной Норвегии по биатлону на Олимпиаду-2022:

Женщины:
Тириль Экхофф
Марте Рёйселанд
Ида Льен
Ингрид Ландмарк Тандреволд
Эмили Охейм Калькенберг
Каролин Оффигстад Кноттен

Мужчины:

Йоханнес Бё
Тарьей Бё
Стурла Холм Легрейд
Ветле Шоста Кристиансен
Филип Фьельд Андерсен
Сиверт Баккен.

Двукратный призёр чемпионата мира – 2021 Йоханнес Дале путёвку на Игры-2022 завоевать не сумел.

Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиады (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.

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