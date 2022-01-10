Норвежец Андерсен отреагировал на включение в состав на ОИ-2022, опубликовав детское фото

22-летний Филип Фьельд Андерсен отреагировал на попадание в состав сборной Норвегии по биатлону на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
В текущем сезоне Андерсен завоевал дебютную личную медаль на Кубке мира, он стал третьим в спринте на этапе КМ в Анси (Франция).
«Теперь это официально! Мне повезло отправиться с командой в феврале в Пекин на Олимпийские игры. Мечта детства, которая почти сбылась. Также это отличная возможность получить классные эмоции. Всё это результат многочасовой работы, которая была заложена ещё с момента соревнований в 2011 году (на втором фото), а также веры в себя», — написал младший из братьев Андерсенов в «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Филипа Фьельда Андерсена.
У Филипа есть старший брат Александер Фьелд Андерсен (24 года), который неоднократно выигрывал этапы Кубка IBU и принимал участие в этапах Кубка мира, однако на Игры-2022 отобраться не сумел.
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