Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Сегодня, 12 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:30 мск.



Первой из россиянок в гонку отправится Ирина Казакевич, получившая 24-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Ульяна Нигматуллина (29-й), Кристина Резцова (31-й), Валерия Васнецова (54-й), Светлана Миронова (66-й) и Анастасия Шевченко (104-й).



Лидер общего зачёта Кубка мира, норвежка Марте Рёйселанд стартует под 27-м номером.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.



Шестой этап Кубка мира завершится 16 января.

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