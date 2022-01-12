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Биатлон, Рупольдинг, спринт, женщины, текстовая трансляция

Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
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Сегодня, 12 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:30 мск.

Первой из россиянок в гонку отправится Ирина Казакевич, получившая 24-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Ульяна Нигматуллина (29-й), Кристина Резцова (31-й), Валерия Васнецова (54-й), Светлана Миронова (66-й) и Анастасия Шевченко (104-й).

Лидер общего зачёта Кубка мира, норвежка Марте Рёйселанд стартует под 27-м номером.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

Шестой этап Кубка мира завершится 16 января.

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