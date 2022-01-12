Виктор Майгуров назвал главную цель сборной России по биатлону на этапе в Рупольдинге

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что будет главной целью для национальной команды на этапе Кубка мира в Рупольдинге, который пройдёт в ближайшие выходные.

«Я думаю, что тренерам нужно получить уверенность в том или ином спортсмене. Первая цель этого этапа – завоевать максимальную квоту (на Олимпиаду. — Прим. «Чемпионата»). Во-вторых, важно проверить того или иного спортсмена на определённой дистанции. Мы ещё можем поэкспериментировать в Антхольце, но этап в Рупольдинге будет ключевым.

Если брать тот же Оберхоф, то там не всегда все были в одинаковых условиях: кому-то повезло с ветром больше, кому-то меньше. Рупольдинг – более стабильный этап. Там несложный подход и нет сильного ветра, поэтому он может быть показательным для принятия решений тренерами», — цитирует Майгурова Metaratings.

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