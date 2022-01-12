Драчёв: проигрыш россиянок по 25-30 секунд настораживает. Пока мы занимаем своё место

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результаты россиянок в спринте на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Лучшей из сборной России стала Светлана Миронова (восьмое место).

«Со спортсменками, которые занимают первые места, нам пока сложно бороться. Пока мы занимаем своё место. Проигрыш по 25-30 секунд на финишном кругу настораживает. Причём проигрыш идёт постоянный. Представьте, что такое 30 секунд — больше, чем штрафной круг. А так, понравилась стрельба Мироновой. У Казакевич было хорошее начало, а потом большой проигрыш. Постоянно мы на что-то натыкаемся, что-то мешает. У Резцовой такой же проигрыш, который и был. Что на лёжке, что на стойке с нулевыми стрелковыми качествами мы можем бороться за десятку», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.