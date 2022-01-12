Динара Алимбекова завершает каждую вторую гонку на Кубке мира на четвёртом месте

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова в шестой раз в олимпийском сезоне-2021/2022 завершила личную гонку на четвёртой позиции. То есть, Алимбекова завершает каждую вторую гонку на Кубке мира на четвёртом месте (всего личных гонок в сезоне было 12).

Алимбекова стала четвёртой в спринте на шестом этапе КМ в Рупольдинге (Германия). Олимпийская чемпионка не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах, её отставание от лидера составило 30,2 секунды.

Отметим, что победительницей спринта стала шведка Эльвира Эберг, второе место заняла лидер общего зачёта норвежка Марте Рёйселанд, третье – итальянка Доротея Вирер.

Алимбекова в данный момент занимает третью строчку в общем зачёте КМ, уступая лидеру Рёйселанд 130 очков.