Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Динара Алимбекова завершает каждую вторую гонку на Кубке мира на четвёртом месте

Динара Алимбекова завершает каждую вторую гонку на Кубке мира на четвёртом месте
Комментарии

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова в шестой раз в олимпийском сезоне-2021/2022 завершила личную гонку на четвёртой позиции. То есть, Алимбекова завершает каждую вторую гонку на Кубке мира на четвёртом месте (всего личных гонок в сезоне было 12).

Алимбекова стала четвёртой в спринте на шестом этапе КМ в Рупольдинге (Германия). Олимпийская чемпионка не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах, её отставание от лидера составило 30,2 секунды.

Отметим, что победительницей спринта стала шведка Эльвира Эберг, второе место заняла лидер общего зачёта норвежка Марте Рёйселанд, третье – итальянка Доротея Вирер.

Алимбекова в данный момент занимает третью строчку в общем зачёте КМ, уступая лидеру Рёйселанд 130 очков.

Миронова показала на удивление точную стрельбу. Но Россия всё равно без медалей Миронова показала на удивление точную стрельбу. Но Россия всё равно без медалей
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022