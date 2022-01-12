Видео: лучшие моменты женского спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге

В Рупольдинге (Германия) прошла женская спринтерская гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Её победительницей стала шведка Эльвира Эберг, второе место заняла лидер общего зачёта норвежка Марте Рёйселанд, третье – итальянка Доротея Вирер.
Отметим, что Эберг также показала лучший ход в гонке.
Лучший результат среди россиянок показала Светлана Миронова, она заняла восьмое место благодаря чистой стрельбе.
Видео доступно на YouTube-канале IBU TV. Права на материал принадлежат IBU.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Рупольдинг, Германия
Спринт, женщины, 7,5 км
1. Эльвира Эберг (Швеция) – 19.45,2 (0 промахов)
2. Марте Рёйселанд (Норвегия) – отставание +21,6 секунды (0)
3. Доротея Вирер (Италия) +29,7 (0)
8. Светлана Миронова (Россия) +50,9 (0)
18. Валерия Васнецова +1.19,9 (0)
20. Кристина Резцова +1.21,1 (2)
35. Ирина Казакевич +1.43,3 (1)
49. Ульяна Нигматуллина +2.06,4 (2)
57. Анастасия Шевченко +2.18,4 (0).
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