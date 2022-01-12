Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Видео: лучшие моменты женского спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Видео: лучшие моменты женского спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Комментарии

В Рупольдинге (Германия) прошла женская спринтерская гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Её победительницей стала шведка Эльвира Эберг, второе место заняла лидер общего зачёта норвежка Марте Рёйселанд, третье – итальянка Доротея Вирер.

Отметим, что Эберг также показала лучший ход в гонке.

Лучший результат среди россиянок показала Светлана Миронова, она заняла восьмое место благодаря чистой стрельбе.

Видео доступно на YouTube-канале IBU TV. Права на материал принадлежат IBU.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Рупольдинг, Германия
Спринт, женщины, 7,5 км

1. Эльвира Эберг (Швеция) – 19.45,2 (0 промахов)
2. Марте Рёйселанд (Норвегия) – отставание +21,6 секунды (0)
3. Доротея Вирер (Италия) +29,7 (0)
8. Светлана Миронова (Россия) +50,9 (0)
18. Валерия Васнецова +1.19,9 (0)
20. Кристина Резцова +1.21,1 (2)
35. Ирина Казакевич +1.43,3 (1)
49. Ульяна Нигматуллина +2.06,4 (2)
57. Анастасия Шевченко +2.18,4 (0).

Миронова показала на удивление точную стрельбу. Но Россия всё равно без медалей Миронова показала на удивление точную стрельбу. Но Россия всё равно без медалей
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022