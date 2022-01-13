Драчёв: изменения в женской команде напрашиваются, ситуация у девочек сложная

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв отреагировал на информацию, что Михаила Шашилова могут снять с поста старшего тренера женской сборной России.
«Изменения в женской команде напрашиваются. Ситуация у девочек сложная. Может, посоветоваться с мужской командой. Надо пообщаться со специалистами, надо вносить корректировки. Возможно, стоит изменить планы подготовки. Оценивать будут по Олимпиаде. Сейчас мы можем рассчитывать на цветочную церемонию только в случае чистой стрельбы.
Шашилов — грамотный специалист, много готовил девочек к чемпионату России. У меня вопросы ко всей подготовке, а не конкретно к нему. Надо разбираться в причинах такой подготовки. Шашилов делает максимум, работает, как может. Если есть другие люди, то придите и помогите, а не закидываете помидорами. Одного виноватого здесь нет. Надо менять образ биатлона. Мир давно ушёл вперёд, а мы чего-то ждём», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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