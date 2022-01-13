Максим Максимов: Рупольдинг отличается идеальными условиями для стрельбы

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов рассказал об ожиданиях от этапа Кубка мира, который стартует в Рупольдинге (Германия).
«Бабиков и Цветков чуть поменьше других пристреливаются, сказывается опыт. Рупольдинг отличается идеальными условиями для стрельбы. Быструю и ритмичную стрельбу наблюдали на пристрелке у соперников, но и мы уделяли внимание этому», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».
Очередной этап стартует сегодня, 13 января. Состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:30 мск.
Первым из россиян в гонку отправится Александр Логинов, получивший шестой стартовый номер. Затем в борьбу вступят Антон Бабиков (12-й), Даниил Серохвостов (55-й), Максим Цветков (57-й), Карим Халили (93-й) и Александр Поварницын (98-й).
Лидер общего зачёта Кубка мира, француз Кентен Фийон Майе выйдет на старт 17-м. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежец Йоханнес Бё этап в Рупольдинге пропустит.
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