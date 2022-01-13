Бабиков: сильно не тревожит результат

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал результат в забеге на мужском спринте на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Сильно не тревожит результат, сегодня странное, необычное состояние, надо обсудить с тренерами. Непонятно, откуда оно взялось. На пристрелке всё было замечательно, хорошо себя чувствовал, чётко стрелял, а начав гонку, потерял энергию совершенно, на стрельбе появился несвойственный мне тремор, с которым приходилось просто бороться. На трассе тоже что-то похожее ощущал. Сегодня, на самом деле, на пристрелке всё было замечательно, думал, пойду очень хорошо. Но потом пропала энергия, немножко мощность. Функционально всё было неплохо, не было проблемы, просто как будто не ел два дня. Не знаю, почему так. Вчера ел углеводы, не должно было быть такого», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».