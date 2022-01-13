Максим Цветков: на втором и третьем кругах ноги уже довольно тяжело работали

Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал результат в забеге на мужском спринте на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
«Сегодня начинал вроде хорошо, на первом круге работал прямо великолепно, а на втором, третьем и особенно финишном кругах ноги уже довольно тяжело работали, особенно на тягунах, тяжёлых подъёмах, равнинах. Нужно будет смотреть, с чем связано. Сегодня руки тянули и хорошую скорость поддерживали, но ногами было тяжело. Если бы я ноль стрельнул лёжа и чуть лучше прошёл финишный круг, то оценил бы работу позитивно, да и был бы неплохой результат. Нужно посмотреть, почему на втором, третьем кругах было тяжеловато на трассе. Ошибка — промах лёжа. Я стрелял достаточно уверено, сегодня нет ветра, достаточно обидный промах. Нужно посмотреть, в чём проблема», — сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».
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