Максим Максимов: наши ребята были не медленными, но и не быстрыми

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов прокомментировал результат этапа Кубка мира, который прошёл в Рупольдинге (Германия).

«Может быть, сегодня слишком комфортные условия для стрельбы сегодня. Я сейчас не готов ответить, почему на никто не отстрелял на ноль. Единственное, как мы и предполагали, сегодня была достаточно быстрая стрельба. Лидер рубежа традиционно Лапшин, он показал феноменальные секунды, наши ребята были не медленными, но и не быстрыми. Лёжа был штиль, у некоторых спортсменов были промахи, сейчас будем разбираться. Стоя, я подозреваю, тут достаточно тяжело стрелять, потому что несмотря на комфортный подход, два круга тяжелой борьбы. Возможно, мышечная система спортсменов дала сбой», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».