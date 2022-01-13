Максим Максимов оценил выступление Даниила Серохвостова на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов прокомментировал результат российской сборной на этапе Кубка мира, который прошёл в Рупольдинге (Германия).



«Даниил сегодня справился на четверку с плюсом. У него один промах, это очень супер. Его ощущения промаха были не такие, как на самом деле. Он говорил, что достаточно тяжело было на подходе, но он справился, один промах. Это здорово. Серохвостов ниже Цветкова? Наверное, в этом и есть прелесть биатлона: не всегда выигрываешь, когда быстро бежишь, есть ещё огневой рубеж.

Те секунды, которые Даниил сегодня показал, для него та стрельба, когда мы можем рассчитывать, что он будет стрелять ноль или один. У Даниила 29 и 32 секунды на рубеже? В нашей практике за лето можно сбросить максимум 6 секунд с двух рубежей. Это очень глобальная и большая перенастройка, но это если говорить о точности попадания свыше 86%. Мы с Даниилом идёт целенаправленно в повышении процента попадания. Наша задача выйти где-то на 82-85%. Дальше будет ещё сложнее, но интереснее», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».