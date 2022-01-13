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Фийон Майе показал лучший ход в спринте Рупольдинга. Логинов проиграл ему более 30 секунд

Фийон Майе показал лучший ход в спринте Рупольдинга. Логинов проиграл ему более 30 секунд
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Французский биатлонист Кентен Фийон Майе показал лучший ход в спринте на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), он же стал победителем гонки. Лучшую скорость на лыжне среди россиян продемонстрировал Александр Логинов, он проиграл Кентену 32,6 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Рупольдинг, Германия
Спринт, мужчины, 7,5 км. Ход

1. Кентен Фийон Майе (Франция) – 21.45,7.
2. Бенедикт Долль (Германия) – отставание 6,1 секунды.
3. Антон Смольский (Беларусь) +7,5.
4. Мартин Понсилуома (Швеция) +14,9.
5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +18,8...
9. Александр Логинов (Россия) +32,6...
20. Саид Каримулла Халили +34,2...
22. Даниил Серохвостов +35,5...
39. Максим Цветков +42,9...
44. Александр Поварницын +53,0...
85. Антон Бабиков +1.10,9.

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