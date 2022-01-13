Васильев — об итогах мужского спринта: у ребят акклиматизация после гор — скорости придут

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результат мужской спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«В результатах мужского спринта не вижу ничего страшного — ничего не настораживает. Не стал бы серьёзно к этому относиться, как и не надо было серьёзно воспринимать результаты первого спринта в Оберхофе. Сегодня сработал природный эффект — это лотерея. У ребят происходит акклиматизация после горной подготовки, так что всё нормально.

До Олимпиады есть достаточно времени. У нас опытные тренеры, которые понимают, что они делают. Сегодня был естественный спад после гор, но всё ещё вернётся на круги своя. Уверен, скорости придут и скоро мы увидим хорошие результаты наших мужчин», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.