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Драчёв: приятного мало, что лишились полной квоты. Но главное, что вообще выступаем

Драчёв: приятного мало, что лишились полной квоты. Но главное, что вообще выступаем
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Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал информацию, что мужская сборная страны по биатлону потеряла шансы на шестую квоту на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

«Приятного мало, конечно, что лишились квоты. Глобально это ничего не решает. Главное, что вообще выступаем. Пяти человек хватит, хотя в идеале хотелось бы шесть. Но выступать-то будут только четверо. Тренеры решат, кто конкретно побежит какую гонку. Будет один запасной. Это понимание должно быть давно. У всех ребят есть возможность нормально выступить в индивидуальной гонке, значит, в ней побегут многие. В целом по каждой гонке всё понятно, кто будет бежать. Надо просто понять, кто не поедет», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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