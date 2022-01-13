Драчёв: приятного мало, что лишились полной квоты. Но главное, что вообще выступаем

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал информацию, что мужская сборная страны по биатлону потеряла шансы на шестую квоту на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

«Приятного мало, конечно, что лишились квоты. Глобально это ничего не решает. Главное, что вообще выступаем. Пяти человек хватит, хотя в идеале хотелось бы шесть. Но выступать-то будут только четверо. Тренеры решат, кто конкретно побежит какую гонку. Будет один запасной. Это понимание должно быть давно. У всех ребят есть возможность нормально выступить в индивидуальной гонке, значит, в ней побегут многие. В целом по каждой гонке всё понятно, кто будет бежать. Надо просто понять, кто не поедет», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.