Хованцев отреагировал на результаты российских биатлонистов в спринте Рупольдинга

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отреагировал на результаты российских биатлонистов в мужском спринте на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Наш результат говорит сам за себя. Борьба за шестую квоту абсолютно не получилась. В таких условиях нужно было закрывать на ноль огневые рубежи. У нас этого не получилось. Логинову нужно было обыгрывать в стрельбе 15 человек, чтобы быть первым. Для Александра 16-й ход не очень хороший показатель. Не знаю, проблема в состоянии или в лыжах. Об этом нужно спрашивать ребят. А так даже все наши хорошие стрелки ошиблись в стрельбе. Я думаю, что здесь возможны и последствия высоты. Но увидеть это мы сможем только в Антхольце. Не скажу, что это тревожный звонок. Но хотелось бы верить, что этот досадный случай не повторится на Олимпиаде. Ждём Латыпова, чтобы он подошёл в оптимальной форме к стартам в Пекине», — приводит слова Хованцева «Спорт-экспресс».