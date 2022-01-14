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Антон Смольский опубликовал пост после завоевания бронзы в спринте

Антон Смольский опубликовал пост после завоевания бронзы в спринте
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Белорусский биатлонист Антон Смольский опубликовал пост в своём «инстаграме» после завоевания бронзовой медали в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Безумно счастлив быть снова на подиуме. Прекрасная работа команды», — написал Смольский.

Пост доступен в «инстаграме» Антона Смольского.

Победителем гонки стал лидер общего зачёта, француз Кентен Фийон Майе. Серебро завоевал представитель Германии Бенедикт Долль. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Максим Цветков, занявший 21-е место.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 521.
2. Эмильен Жаклен (Франция) — 449.
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 448.
4. Тарьей Бё (Норвегия) — 404.
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 379.
6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 344.
7. Йоханнес Бё (Норвегия) — 343.
8. Эдуард Латыпов (Россия) — 336.
9. Александр Логинов (Россия) — 323.
10. Антон Смольский (Беларусь) — 312.

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