Антон Смольский опубликовал пост после завоевания бронзы в спринте

Белорусский биатлонист Антон Смольский опубликовал пост в своём «инстаграме» после завоевания бронзовой медали в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Безумно счастлив быть снова на подиуме. Прекрасная работа команды», — написал Смольский.

Пост доступен в «инстаграме» Антона Смольского.

Победителем гонки стал лидер общего зачёта, француз Кентен Фийон Майе. Серебро завоевал представитель Германии Бенедикт Долль. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Максим Цветков, занявший 21-е место.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 521.

2. Эмильен Жаклен (Франция) — 449.

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 448.

4. Тарьей Бё (Норвегия) — 404.

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 379.

6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 344.

7. Йоханнес Бё (Норвегия) — 343.

8. Эдуард Латыпов (Россия) — 336.

9. Александр Логинов (Россия) — 323.

10. Антон Смольский (Беларусь) — 312.