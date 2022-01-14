Мужской спринт на этапе Кубка IBU в Словакии перенесён на 15 января

Мужская спринтерская гонка, которая должна была состояться на пятом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия) сегодня, 14 января, перенесена на завтра из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов. Мужская гонка преследования, которая должна была пройти 15 января, не состоится.
Ранее сегодня в Брезно-Осрблье прошёл женский спринт. Россиянки Евгения Буртасова и Наталья Гербулова завоевали серебро и бронзу соответственно.
Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Спринт. Женщины
1. Камиль Бене (Франция) — 19.51,1 (0).
2. Евгения Буртасова (Россия) +13,4 (0).
3. Наталья Гербулова (Россия) +18,2 (0)...
8. Виктория Сливко (Россия) +34,0 (1)...
10. Анастасия Егорова (Россия) +43,2 (0)...
13. Лариса Куклина (Россия) +58,9 (1)...
37. Анастасия Гореева (Россия) +1.53,4 (4).
- 14 января 2022
-
15:47
-
15:11
-
14:03
-
13:40
-
13:30
-
12:47
-
12:00
-
11:51
-
11:44
-
11:27
-
10:32
-
10:26
-
09:56
-
09:04
-
08:55
-
08:54
-
08:49
-
07:34
-
07:30
-
06:02
-
00:57
-
00:54
- 13 января 2022
-
23:58
-
23:10
-
21:27
-
21:22
-
21:19
-
20:54
-
19:47
-
19:44
-
19:40
-
19:31
-
19:28
-
19:21
-
19:11