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Мужской спринт на этапе Кубка IBU в Словакии перенесён на 15 января

Мужской спринт на этапе Кубка IBU в Словакии перенесён на 15 января
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Мужская спринтерская гонка, которая должна была состояться на пятом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия) сегодня, 14 января, перенесена на завтра из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов. Мужская гонка преследования, которая должна была пройти 15 января, не состоится.

Ранее сегодня в Брезно-Осрблье прошёл женский спринт. Россиянки Евгения Буртасова и Наталья Гербулова завоевали серебро и бронзу соответственно.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Спринт. Женщины
1. Камиль Бене (Франция) — 19.51,1 (0).
2. Евгения Буртасова (Россия) +13,4 (0).
3. Наталья Гербулова (Россия) +18,2 (0)...
8. Виктория Сливко (Россия) +34,0 (1)...
10. Анастасия Егорова (Россия) +43,2 (0)...
13. Лариса Куклина (Россия) +58,9 (1)...
37. Анастасия Гореева (Россия) +1.53,4 (4).

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