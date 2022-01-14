Россия занимает 10-е место после второго этапа женской эстафеты в Рупольдинге

Сегодня, 14 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) проходит женская эстафета. На втором этапе за сборную России выступала Светлана Миронова. На первом огневом рубеже Светлана допустила один промах, на втором использовала дополнительный патрон.

Миронова передала эстафету, находясь на 10-м месте. На третьем этапе за Россию выступит Ирина Казакевич. Лидером на второй передаче эстафеты является сборная Беларуси.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований: текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

В первой эстафете сезона в Эстерсунде (Швеция) сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла восьмое место. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Васнецова, Миронова, Нигматуллина и Резцова завоевали серебро.