Миронова прокомментировала ход второго этапа женской эстафеты в Рупольдинге
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Российская биатлонистка Светлана Миронова, выступившая за национальную команду на втором этапе женской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), подвела промежуточные итоги гонки.
«После гонки всегда такое состояние — тебя колотит и не отпускает некоторое время. Тем более сегодня гонка была очень динамичная, ты ничего понять не успеваешь, всё очень быстро меняется. И ты как белка в колесе в этой гонке.
Каждая гонка по-своему интересна, но я такой человек, который любит размеренность, осознанность, когда ты реально понимаешь, что происходит.
На рубеже получилось почти всё, немножко поспешила, допустила по одному промаху лёжа и стоя, но это спешка, поэтому я ошиблась», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
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