Валерия Васнецова принесла партнёршам извинения за своё выступление

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала результат шестого этапа Кубка мира, который прошёл в Рупольдинге (Германия).

«Хочу извиниться перед девчонками за свой этап и сказать большое спасибо за то, что сегодня у нас есть медали», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».

В Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Гонку выиграла сборная Франции. Второе место заняла команда Швеции. Бронзовые медали достались россиянкам. В состав российской сборной входили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова. Сборная Беларуси заняла пятое место. Представительницы команды допустили 7 промахов, а Анна Сола зашла на штрафной круг на последнем этапе гонки.