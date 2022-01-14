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Валерия Васнецова принесла партнёршам извинения за своё выступление

Валерия Васнецова принесла партнёршам извинения за своё выступление
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Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала результат шестого этапа Кубка мира, который прошёл в Рупольдинге (Германия).

«Хочу извиниться перед девчонками за свой этап и сказать большое спасибо за то, что сегодня у нас есть медали», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».

В Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Гонку выиграла сборная Франции. Второе место заняла команда Швеции. Бронзовые медали достались россиянкам. В состав российской сборной входили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова. Сборная Беларуси заняла пятое место. Представительницы команды допустили 7 промахов, а Анна Сола зашла на штрафной круг на последнем этапе гонки.

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