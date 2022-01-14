«Нравятся характер и упёртость Резцовой». Богалий — о результатах в эстафете на КМ

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий отреагировала на результаты российских биатлонисток в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Всегда хочется лучшего почему-то перед Олимпиадой. Кто-то сегодня отдыхал, кто-то выступал. Девчонки побились, мы не опустили руки, несмотря на не самое лучшее состояние. Боевая медаль. Надо анализировать, почему все команды спустились, а нам сложнее всего.

Что касается Резцовой, то после рождения ребёнка спортсменки очень часто на крыльях летают. У меня такое же состояние было. Где-то просто надо отдохнуть, а потом выходят скрытые резервы. При правильном подведении Кристине возможно всё. Нравятся её характер, упёртость. Главное не терять голову, дорабатывать в нужные моменты и выходить с готовой концепцией на гонку. Лучшие годы и лучшее состояние надо реализовывать. Пожелаю ей чёткой внутренней концепции», — сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.