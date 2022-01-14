«Нравятся характер и упёртость Резцовой». Богалий — о результатах в эстафете на КМ

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий отреагировала на результаты российских биатлонисток в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
«Всегда хочется лучшего почему-то перед Олимпиадой. Кто-то сегодня отдыхал, кто-то выступал. Девчонки побились, мы не опустили руки, несмотря на не самое лучшее состояние. Боевая медаль. Надо анализировать, почему все команды спустились, а нам сложнее всего.
Что касается Резцовой, то после рождения ребёнка спортсменки очень часто на крыльях летают. У меня такое же состояние было. Где-то просто надо отдохнуть, а потом выходят скрытые резервы. При правильном подведении Кристине возможно всё. Нравятся её характер, упёртость. Главное не терять голову, дорабатывать в нужные моменты и выходить с готовой концепцией на гонку. Лучшие годы и лучшее состояние надо реализовывать. Пожелаю ей чёткой внутренней концепции», — сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 14 января 2022
-
19:16
-
19:11
-
19:08
-
18:55
-
18:52
-
18:48
-
18:48
-
18:42
-
18:35
-
18:32
-
18:28
-
18:27
-
18:23
-
18:19
-
18:13
-
18:10
-
18:02
-
17:54
-
17:52
-
17:43
-
17:36
-
17:32
-
17:26
-
17:17
-
17:13
-
16:49
-
16:35
-
16:35
-
15:47
-
15:11
-
14:03
-
13:40
-
13:30
-
12:47
-
12:00