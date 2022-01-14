Губерниев: может, Шашилову дистанционно руководить сборной. На удачу

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об итогах женской эстафеты на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Я все переживания излил в репортаже. Важно запомнить, что, несмотря на все вопреки, мы можем точно работать на рубеже, с седьмого места дойти до призов. Резцова — грамотная девчонка, умница. Она не боится, всё объясняет, букеты мне дарит. Хотя понятно, что тяжело. Важно, чтобы приобрели уверенность все девчонки, чтобы вышли из функциональной ямки, в которую сегодня угодили.

Шашилова частенько не бывает на стадионе. Мы к этому привыкли. Видимо, он болеет. Кстати, когда его не было, мы выиграли сингл-микст. Сегодня в призах. Может, ему дистанционно руководить сборной. На удачу», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.