Тренер сборной Беларуси объяснил неудачное выступление Анны Солы в эстафете

Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков оценил выступление подопечных в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Команда Беларуси заняла пятое место. На последнем этапе Анна Сола зашла на штрафной круг.

«Прежде всего о Соле. Она бежала ходом сегодня прилично, хотя, конечно, непредвиденная стрельба лёжа — одна закрытая мишень основной обоймой — выбила её из колеи. Но при этом Анна очень прилично отработала финиш. Поэтому опасения за форму Солы нет. А со стрельбой у всех бывают такие срывы. Где-то, может, чрезмерно спокойно подошла к лёжке, неправильно изготовилась. В результате вся группа ушла вниз. Разумеется, мы всё ещё тщательно проанализируем.



Ира Лещенко свой этап отработала надёжно. Рупольдинг отличается тем, что здесь все спортсмены стреляют точно и быстро. Такого наверняка не будет на Играх в Китае. Поэтому для нас сейчас важнее надёжность, чем скорострельность.



На этапе Лены Кручинкиной соперницы, прежде всего француженка, сразу взвинтили скорость. Пришлось отвечать. Тем не менее Кручинкина справилась со стрельбой на сто процентов, но на финиш её, конечно, не хватило. Наконец, Динара Алимбекова. Со своей задачей ликвидировать отставание, чем и характерен второй этап, она справилась отлично», — приводятся слова Рыженкова в телеграм-канале «Референт Рая».

Победу в эстафете одержала Франция.