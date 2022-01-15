Динара Алимбекова — о Вирер: тренер мне крикнул: «Она тебя обидела — верни ей долг»

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Команда заняла пятое место.
«Когда я закончила свой этап, то подумала, что вы обязательно спросите о принципиальности моего успеха в очной дуэли с Вирер. Не ошиблась! Но если честно, то ничто меня в отношении итальянки не тревожило. Однако, когда я увидела, что Доротея теряет скорость и сдаётся, решила атаковать и обходить.
Тем более что и тренер Олег Рыженков мне крикнул: «Она тебя вчера обидела — верни долг!» Я ещё подумала: так это ж было не вчера, а ещё в среду! Но собралась и после того, как у меня хорошо сработали лыжи на спуске, обошла Вирер, чтобы так и доехать до финиша. Так что довольна своим этапом», — приводятся слова Алимбековой в телеграм-канале «Референт Рая».
Победителем эстафеты стала сборная Франции.
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