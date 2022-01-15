«С этими девушками не страшна никакая битва». Васнецова написала пост после эстафеты

Российская биатлонистка Валерия Васнецова опубликовала пост в своём «инстаграме» после выступления в эстафете на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге. На первом круге она упала и потеряла несколько секунд. Свой этап эстафеты Валерия завершила на 17-м месте. В итоге же сборная России сумела завоевать бронзу. За команду также выступали Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

«Сегодня было непросто. Но с этими девушками не страшна никакая битва. Спасибо», — написала Васнецова.

Пост доступен в «инстаграме» Валерии Васнецовой.

Гонку выиграла сборная Франции. Второе место заняла команда Швеции. Сегодня, 15 января, в Рупольдинге состоится мужская эстафетная гонка. За сборную России выступят Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.