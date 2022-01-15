Губерниев назвал биатлонистов, которые должны поехать на Олимпиаду
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал биатлонистов сборной России, которые, по его мнению, должны поехать на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
«Мы видим, как всё нервно проходит: шведы палят по чужим мишеням, норвежцы разобранные, французы не поднялись, хотя бежали с двумя лидерами общего зачёта. Но наши ребята — молодцы! Предолимпийская готовность мужской команды очевидна. Каждому хочу сказать спасибо, перед каждым снять шляпу.
Думаю, сегодняшний состав на эстафете (Халили, Серохвостов, Логинов и Цветков. — Прим. «Чемпионата») плюс Латыпов — наш олимпийский. Жалко, что нас будет не шестеро, но что делать», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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