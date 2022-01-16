Антон Смольский — о бронзе в эстафете: лёжа я дрогнул – признаю
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Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал завоевание бронзовой медали в мужской эстафете на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
Смольский был финишёром команды. Антон допустил 2 промаха (по одному на лёжке и на стойке), что не позволило ему бороться за более высокую позицию. Эстафету выиграла команда России, второе место заняла сборная Германии.
«Лёжа я дрогнул – признаю. Не поразил мишень первым выстрелом, взял паузу после промаха, чтобы успокоиться. Первая установка пока пугает! А стоя стрелять было проще. Но главное – мы почувствовали «вкус медалей»! Будем трудиться ещё усерднее. Ведь такие моменты доставляют удовлетворение от проделанной работы», — приводит слова Смольского телеграм-канал «Референт Рая».
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