Эмильен Жаклен: у меня депрессия, и говорить об этом не стыдно

Трёхкратный чемпион мира, вице-лидер Кубка мира-2021/2022 француз Эмильен Жаклен рассказал о психологических проблемах.
В спринте на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) Жаклен занял 53-е место, допустив 4 промаха.
«У меня депрессия, и говорить об этом не стыдно. Мне очень трудно разобраться в своих мыслях. Когда я провожу хорошие гонки, то думаю, что просто оправдываю ожидания. Это значит, что я не радуюсь успехам.
Я уже пытался изменить свой образ мышления. В декабре всё получалось, но с начала января, когда я получил жёлтую майку лидера, я слишком много думал о результатах. Когда я ошибаюсь в гонках, то впадаю в депрессию, поскольку мне кажется, что все меня осуждают.
Не знаю, смогу ли справиться с этим сам. Может быть, мне нужен специальный человек — не ментальный коуч, а скорее психолог. Но это жизнь. Я работаю над собой каждый день — не только как биатлонист, но и как человек. Стараюсь стать лучше и больше узнать о себе», — приводит слова Жаклена Aftonbladet.
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