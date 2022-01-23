Кубок мира по биатлону: когда начнётся мужская эстафета, по какому каналу смотреть

Сегодня, 23 января, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится мужская эстафета 4 х 7,5 км. Начало соревнований запланировано на 14:15 мск.



В прямом эфире мужскую эстафету можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

За сборную России выступят: Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

В первой эстафете сезона, которая состоялась в Эстерсунде (Швеция), сборная России в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов также стали третьими. В Рупольдинге Халили, Серохвостов, Логинов и Максим Цветков выиграли золото.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт эстафет

1. Норвегия – 156.

2. Россия – 156.

3. Франция – 148.

4. Германия – 140.

5. Беларусь – 124.

6. Украина – 114.

7. Швеция – 110.

8. Италия – 108.

9. Швейцария – 93.

10. Словения – 88.