Кубок мира по биатлону: когда начнётся мужская эстафета, по какому каналу смотреть

Сегодня, 23 января, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится мужская эстафета 4 х 7,5 км. Начало соревнований запланировано на 14:15 мск.
В прямом эфире мужскую эстафету можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.
За сборную России выступят: Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.
В первой эстафете сезона, которая состоялась в Эстерсунде (Швеция), сборная России в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов также стали третьими. В Рупольдинге Халили, Серохвостов, Логинов и Максим Цветков выиграли золото.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт эстафет
1. Норвегия – 156.
2. Россия – 156.
3. Франция – 148.
4. Германия – 140.
5. Беларусь – 124.
6. Украина – 114.
7. Швеция – 110.
8. Италия – 108.
9. Швейцария – 93.
10. Словения – 88.
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