Кубок мира по биатлону, зачёт масс-стартов: Долль стал лидером, в топ-20 — один россиянин

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль возглавил зачёт масс-стартов после победы в этой дисциплине на этапе Кубка мира в Антхольце. Лучший из россиян, Эдуард Латыпов, занимает 19-ю строчку.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт масс-стартов

1. Бенедикт Долль (Германия) — 96.

2. Кентен Фийон Майе (Франция) — 88.

3. Тарьей Бё (Норвегия) — 76.

4. Йоханнес Бё (Норвегия) — 75.

5. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 74.

6. Феликс Ляйтнер (Австрия) — 72.

7. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 68.

8. Антонен Гигонна (Франция) — 68.

9. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 67.

10. Теро Сеппяля (Финляндия) — 66...

19. Эдуард Латыпов (Россия) — 41...

22. Антон Бабиков (Россия) — 31...

24. Александр Логинов (Россия) — 26...

29. Александр Поварницын (Россия) — 18...

32. Карим Халили (Россия) — 12.

33. Даниил Серохвостов (Россия) — 10.