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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, мужчины, зачёт масс-стартов

Кубок мира по биатлону, зачёт масс-стартов: Долль стал лидером, в топ-20 — один россиянин
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Немецкий биатлонист Бенедикт Долль возглавил зачёт масс-стартов после победы в этой дисциплине на этапе Кубка мира в Антхольце. Лучший из россиян, Эдуард Латыпов, занимает 19-ю строчку.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт масс-стартов
1. Бенедикт Долль (Германия) — 96.
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — 88.
3. Тарьей Бё (Норвегия) — 76.
4. Йоханнес Бё (Норвегия) — 75.
5. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 74.
6. Феликс Ляйтнер (Австрия) — 72.
7. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 68.
8. Антонен Гигонна (Франция) — 68.
9. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 67.
10. Теро Сеппяля (Финляндия) — 66...
19. Эдуард Латыпов (Россия) — 41...
22. Антон Бабиков (Россия) — 31...
24. Александр Логинов (Россия) — 26...
29. Александр Поварницын (Россия) — 18...
32. Карим Халили (Россия) — 12.
33. Даниил Серохвостов (Россия) — 10.

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